Сборная Вологодской области заняла седьмое место на соревнованиях по легкой атлетике по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

[ Спорт ]

Сборная Вологодской области заняла седьмое место в командном зачете в финале IV Всероссийской летней спартакиады по легкой атлетике по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.

Соревнования прошли в Саранске 6 и 7 сентября. Сборную Вологодской области составили спортсмены трех общеобразовательных школ-интернатов для людей с ОВЗ: из Вологды, Шексны и Великого Устюга.

Вологжане завоевали две медали: серебро в прыжках в длину у Артема Солонникова и бронза в эстафете 4x100 метров у юношеской сборной области. Вологодские юноши уступили только соперникам из Москвы и Челябинской области.

В шаге от медалей остановились Максим Крылов (четвёртое место в толкании ядра и пятое в прыжках) и Русал Николаева, которая заняла четвёртое место в толкании ядра.

Отметим, что команду к соревнованиям подготовили тренеры Елена Масликова, Сергей Куликов, Николай Кузнецов и Варвара Виноградова.

Теги: адаптивный спорт соревнования спартакиада медали награды
фото из группы "Адаптивный спорт Вологодской области" в соцсети
 

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