Жителя Кичменгско-Городецкого района приговорили к двум с половиной годам колонии за пьяное вождение и угон

[ Общество ]

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном пьяном вождении и угоне.

Установлено, что в июне 2023 года он сел за руль пьяным и катался на авто по улицам села Кичменгский Городок. Водительских прав при этом у него не было, так как ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишён удостоверения.

«Спустя несколько дней, находясь в одном из населенных пунктов Кичменгско-Городецкого округа, он также совершил угон чужого автомобиля. При этом, не справившись с управлением, виновник совершил дорожно-транспортное происшествие», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима, а также лишения водительских прав на четыре года и шесть месяцев. Принадлежащий осуждённому автомобиль суд конфисковал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Теги: пьяный водитель угон конфискация автомобиль суд приговор
 

Последние новости

"Кросс нации" пройдет в Вологде 16 сентября
В новостройке на Пугачева появился умный шлагбаум
В Вологде прошли первые показы фильмов в рамках форума "Детский КиноМай"
Вологодский караоке-бар «Мулен Руж» оштрафовали на 1,5 млн рублей.
В двух районах Вологодской области обнаружено растение-паразит, которое "съедает" все на своем пути
В Вологде на открытии фонтана у ЦУМа прошла церемония бракосочетания для пяти пар
В ходе СВО погиб житель Верховажского округа
Подозреваемому в грабеже жителю Вологды грозит до семи лет лишения свободы
Вологжанина будут судить за убийство и разбой 18-летней давности
Электрогрелка стала причиной пожара в Вологде