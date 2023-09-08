Жителя Кичменгско-Городецкого района приговорили к двум с половиной годам колонии за пьяное вождение и угон

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном пьяном вождении и угоне.

Установлено, что в июне 2023 года он сел за руль пьяным и катался на авто по улицам села Кичменгский Городок. Водительских прав при этом у него не было, так как ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишён удостоверения.

«Спустя несколько дней, находясь в одном из населенных пунктов Кичменгско-Городецкого округа, он также совершил угон чужого автомобиля. При этом, не справившись с управлением, виновник совершил дорожно-транспортное происшествие», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима, а также лишения водительских прав на четыре года и шесть месяцев. Принадлежащий осуждённому автомобиль суд конфисковал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.