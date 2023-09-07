Осужденная из женской исправительной колонии № 1 в Вологодской области вышла замуж

[ Общество ]

Осужденная из женской исправительной колонии № 1 вышла замуж. Сообщает УФСИН России по Вологодской области. 

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области состоялось очередная свадебная церемония.По традиции само бракосочетание прошло в клубе учреждения. Жених в костюме, а невеста в скромном белом платье, сделанным своими руками, что придало еще большей трогательности церемонии.

Клятвы любви и верности, обмен кольцами и, конечно же, поздравления прозвучали в этот день для молодых. Администрация колонии пожелала молодоженам долгих лет счастливой семейной жизни, в мире, любви и согласии.

 

Теги: свадьбы УФСИН
 

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