Осужденная из женской исправительной колонии № 1 в Вологодской области вышла замуж

Осужденная из женской исправительной колонии № 1 вышла замуж. Сообщает УФСИН России по Вологодской области.

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области состоялось очередная свадебная церемония.По традиции само бракосочетание прошло в клубе учреждения. Жених в костюме, а невеста в скромном белом платье, сделанным своими руками, что придало еще большей трогательности церемонии.

Клятвы любви и верности, обмен кольцами и, конечно же, поздравления прозвучали в этот день для молодых. Администрация колонии пожелала молодоженам долгих лет счастливой семейной жизни, в мире, любви и согласии.



