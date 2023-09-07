Под Вологдой мужчина чуть не погиб после падения на стеклянную теплицу, за его жизнь боролись медики

Медики скорой помощи Вологды рассказали, как спасли мужчину, который упал на стеклянную теплицу.

Происшествие случилось в 30 км от Вологды в частном секторе. Мужчина получил травму живота и плечевой артерии, упав на теплицу.

"Артериальные кровотечения являются наиболее опасными, так как происходит большая потеря крови за короткое время.Накладываем давящую повязку. Травма практически в подмышечной впадине, повязка не плотно прижимает артерию, пропотевает кровью. Используем метод пальцевого прижатия артерии. Долго удерживать пальцы с таким усилием трудно, но другого выхода нет. Давление у пациента низкое 80/40, допускать еще потерю крови очень опасно для жизни больного. Капельница поставлена, пациент в сознании. Вызываем на себя врачебную бригаду. Включив маяки, продолжая оказывать необходимую медицинскую помощь, усиленная бригада доставляет пациента в областную клиническую больницу и передает сотрудникам стационара. Пациента ждет срочная операция", - пишет группа "Скорая помощь Вологда"

Сообщество поблагодарило медиков подстанции поселка Федотово в составе Флегантовой Ю.А. и Басалаевой Е.Г., водителя Софьина В.В., бригаду в составе врача СМП Волковой С.А., фельдшеров Коновалова А.В. и Трофимова В.В., водителя Солодягина С.А. за профессионализм, четкую и слаженную работу.