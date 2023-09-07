Главного редактора издания «Новый фокус» приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках

[ Общество ]

В Хакасии к 5,5 годам колонии приговорили главного редактора издания «Новый фокус» по делу о фейках про ВС РФ. У Михаила Афанасьева пятеро детей. 

Абаканский городской суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима с лишением права заниматься журналистской на 2,5 года после освобождения.

Главный редактор был задержан в апреле 2022 после публикации о бойцах ОМОНа, которые отказались принимать участие в СВО. Обвинение заявило, что это ложная информация.

Михаил Афанасьев —  обладатель премии Сахарова «За журналистику как поступок». Журналист не признал вину, настаивал, что при создании материала опирался на надежные источники и его главной мотивацией было желание помочь бойцам.

Теги: журналисты фейки
 

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