Ярмарка «Дары осени» пройдет 9 сентября на площади Революции в Вологде

Ярмарка "Дары осени" пройдет 9 сентября на площади Революции с 10 до 16 часов. Вологжане смогут приобрести у предпринимателей, фермеров и ремесленников овощи, мясо и рыбу, молочную продукцию и сыры, масла, мед и продукты пчеловодства, грибы и ягоды, саженцы плодово-ягодных культур, кустарники, сувениры, садовый инвентарь, текстиль, игрушки, украшения ручной работы.

Ярмарка "Дары осени" проводится в Вологде более пяти лет. На этот раз для участия в ней зарегистрировались как крупные предприятия, так и фермерские объединения Вологодской области.

Все подробности о мероприятии можно узнать в группе «Поддержка предпринимательства | Вологда» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефонам: 8 (8172) 72-87-33, 8 800 200-16-77.

Ярмарка «Дары осени» пройдет также 30 сентября и 14 октября. Заявки на участие от бизнеса будут приниматься со следующей недели. Организатором выступает МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» при поддержке Администрации города Вологды.