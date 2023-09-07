Пьяный вологжанин устроил стрельбу на улице: один человек погиб, еще один ранен

[ Происшествия ]

34-летнего жителя ранее судимого Вологды подозревают в убийстве и покушении на убийство.

«По данным следствия, в ночь на 6 сентября 2023 года житель г. Вологды, находившийся в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома на ул. Герцена, в ходе конфликта с двумя ранее ему незнакомыми мужчинами, сходил домой, взял пистолет и, вернувшись, произвел в них несколько выстрелов», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

47-летний потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Второй пострадавший – 24-летний вологжанин – сумел добраться домой и получить медицинскую помощь. Стрелка по горячим следам задержали в его квартире.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

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видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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