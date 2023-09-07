В Вологде пройдет фестиваль вездеходов

Фестиваль вездеходов пройдет в Вологде с 8 по 10 сентября. На участие в нем заявились уже более 50 производителей вездеходов с разных уголков России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие будет проходить на территории старого аэропорта Вологды. Там оборудуют видовую площадку для зрителей, полосу препятствий и место для показательных выступлений. Участники приедут на фестиваль из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Северодвинска, Пскова, Иркутска, Ханты-Мансийска и других городов. Архангелогородцы, к примеру, представят вездеход «Макси Ромб», который является четырехкратным призером престижных соревнований «Вездеход Трофи».

«Очень рады, что город проводит такой турнир. Для нас это возможность проверить транспорт в экстремальных условиях на новой земле. В Архангельске свои болота, в Карелии – свои, в Вологде все совсем по-другому», – рассказал директор ООО «Ромб» Роман Вашуков.

Вологодские производители представят модель вездехода "Клен".

«Для Вологды фестиваль вездеходов – большое событие, которое проходит впервые. Очень хочется сделать так, чтобы зрители остались довольны. Такие мероприятия проводятся в разных городах России, и всегда захватывающе», – отметил представитель организации «Клён» Сергей Кошелев.

9 сентября, участники фестиваля пройдут полосу препятствий. Она будет общей для вездеходов всех классов.После соревновательной части зрителей ожидают показательные выступления. Здесь технику покажут массовые производители и участники, которые сделали свой вездеход самостоятельно.

В заключительный день участники отправятся на «Рукав судьбы» - торфяную дорогу за микрорайоном Лоста.