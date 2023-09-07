Частный жилой дом на улице Говоровской подожгли в Вологде

Пожар в частном жилом доме на улице Говоровской в Вологде тушили 6 сентября.

Сообщение о возгорании поступило около 11:30 от соседей. Хозяев в момент пожара дома не было. В тушении участвовали 23 пожарных и пять единиц техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

«Значительно обуглена внутренняя отделка дома, сгорела часть потолочного перекрытия», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предварительные причины происшествия – поджог или неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.