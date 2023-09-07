Частный жилой дом на улице Говоровской подожгли в Вологде

[ Происшествия ]

Пожар в частном жилом доме на улице Говоровской в Вологде тушили 6 сентября.

Сообщение о возгорании поступило около 11:30 от соседей. Хозяев в момент пожара дома не было. В тушении участвовали 23 пожарных и пять единиц техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

«Значительно обуглена внутренняя отделка дома, сгорела часть потолочного перекрытия», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предварительные причины происшествия – поджог или неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Теги: пожар поджог
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области
 

Последние новости

"Кросс нации" пройдет в Вологде 16 сентября
В новостройке на Пугачева появился умный шлагбаум
В Вологде прошли первые показы фильмов в рамках форума "Детский КиноМай"
Вологодский караоке-бар «Мулен Руж» оштрафовали на 1,5 млн рублей.
В двух районах Вологодской области обнаружено растение-паразит, которое "съедает" все на своем пути
В Вологде на открытии фонтана у ЦУМа прошла церемония бракосочетания для пяти пар
В ходе СВО погиб житель Верховажского округа
Подозреваемому в грабеже жителю Вологды грозит до семи лет лишения свободы
Вологжанина будут судить за убийство и разбой 18-летней давности
Электрогрелка стала причиной пожара в Вологде