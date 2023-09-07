Почти 15 миллионов россиян находятся в глубокой депрессии

[ Общество ]

Почти 15 миллионов россиян находятся в глубокой депрессии. Такие данные опубликовало Агентство стратегических инициатив по итогам своего исследования. 

15 миллионов - это около 10% населения России. Среди основных причин депрессии — длительная болезнь, насилие в семье, смерть близкого, одиночество и крупный кредит. Результаты исследования представила гендиректор АСИ Светлана Чупшева на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

"Сегодня в современных условиях мы не можем принимать решения без верифицированных данных из разных источников. Мы провели большое исследование, изучив обратную связь людей по разным аспектам социальной сферы. Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством", - сказала Светлана Чупшева. 

Она уточнила, что самая критичная ситуация - это насилие в семье, с которым сталкивается около 700 тысяч человек в год. 

Теги: депрессия
 

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