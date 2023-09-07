ХК «Северсталь» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком»

Череповецкая «Северсталь» одержала побед над нижнекамским «Нефтехимиком» в Регулярном чемпионате КХЛ.

Результат матч был определен уже в первом периоде, который череповчане выиграли со счётом 4:1. Дублем отметился Егор Степанов, ещё две шайбы в течение 37 секунд забросили Павел Денисов и Михаил Ильин. Эта шайба для 99-го номера череповчан стала первой в КХЛ, о чём Михаил написал в своем телеграм-канале:

«Ждал первую шайбу на уровне КХЛ игр двадцать, наверное. Это важно для меня, потому что придает уверенность, дальше легче будет набирать очки. Хочу посвятить шайбу папе».

Во втором периоде хозяева - игроки «Нефтехимика» - отыграли одну шайбу. В заключительной двадцатиминутке команды обменялись забитыми голами. Итог матча - 5:3 в пользу «Северстали».

«После прошедшего матча в Москве мы хотели реабилитироваться. Сегодня мы приложили все силы, чтобы одержать победу. Хорошее начало, затем соперник попытался переломить ход игры - мы пропустили две ненужные шайбы. Затем мы довели матч до конца. Хотелось бы отметить первую шайбу Миши Ильина и фантастическую игру нашего вратаря Кости Шостака», сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане одерживают вторую победу в трех проведённых играх и набирают 4 очка. Следующий матч "жёлто-чёрные" проведут 13 сентября дома, где сыграют против ХК «Сочи», который накануне обыграл «Ак Барс» 3:1.