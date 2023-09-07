В октябре в Вологде установят памятник художнику Владимиру Корбакову

[ Общество ]

В октябре в Вологде появится памятник Народному художнику России Владимиру Корбакову, сообщает региональный департамент культуры.

Его установят рядом с «Домом Корбакова» на улице Октябрьской. Открытие состоится в день памяти Владимира Корбакова – 28 октября. В этом году исполнится 10 лет, как он ушел из жизни.

«Автором памятника стал заслуженный художник России Александр Кондуров из Санкт-Петербурга. Он изображает Корбакова взлетающим в воздух на 13 воздушных шарах – отсылка к знаковому живописному произведению художника «Свободный полет над Вологдой», созданному в 1999 году. За скульптурной композицией разместится девятиметровая гранитная стела, где будет написано имя Владимира Корбакова и его важнейшие регалии», - говорится в сообщении департамента культуры.

Отмечается, что средства на изготовление и установку памятника выделены из областного бюджета. Благоустройство территории вокруг памятника и установку гранитной стелы с регалиями художника взял на себя бюджет города Вологды.

Теги: памятник Корбаков департамент культуры
 

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