Пьяный вологжанин ударил попутчицу вилкой в поезде Москва-Новороссийск

30-летний житель Вологодской области стал фигурантом уголовного дела в Воронежской области, сообщает РИА Воронеж со ссылкой на информацию пресс-службы Лискинской транспортной прокуратуры.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в вагоне-ресторане поезда Москва-Новороссийск в марте 2023 года. Мужчина распивал там спиртное и в какой-то момент захотел познакомиться с попутчицей – жительницей Краснодарского края, возвращавшейся с ребёнком домой.

«Получив отказ, мужчина начал нецензурно выражаться в адрес попутчицы, мешал ей выйти из вагона, угрожал как самой женщине, так и ее ребенку. Почувствовав опасность, пассажирка попросила официанта вызвать сотрудников безопасности и сделала замечание пьяному дебоширу. Тот в свою очередь схватил со стола вилку, ударил собеседницу в кисть руки и покинул вагон», - говорится в сообщении издания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Вологжанину грозит до семи лет лишения свободы.