В Вологде перенесут светофор и пешеходный переход у Торговой площади и расширят проезжую часть

В Вологде идет расширение проезжей части у дома №6 по Торговой площади в районе Старого рынка. Также там проходят работы по переносу светофора и пешеходного перехода. Соответствующее решение было принято совместно с ГИБДД на совещании по вопросу снижения аварийности на улично-дорожной сети при мэре города Вологды.

«Эти работы являются корректировками в схему движения на съезде с Октябрьского моста, которая была внедрена осенью 2022 года. Мы добавляем на участке Торговой площади дополнительную полосу для выполнения левого поворота на пр. Победы при движении со стороны Октябрьского моста. Это позволит увеличить пропускную способность данного участка, обеспечить безопасность дорожного движения. В итоге на Торговой площади вместо имеющихся сейчас четырех полос для движения будет организовано пять: 3 полосы – со стороны Октябрьского моста и 2 полосы – со стороны пр. Победы», – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Также начались работы по переносу светофорного объекта у остановки «Центр», поскольку он попал в зону проведения работ. На данный момент светофор отключен, но пешеходный переход продолжает действовать как нерегулируемый в соответствии с дорожными знаками.

После завершения работ по переносу светофор будет подключен вновь. Планируется, что это произойдет в ближайшее время. Что касается остановочного комплекса, то его переносить не планируется.



