Хоккеисты череповецкой «Северстали» и московского «Спартака» сыграли самый результативный матч в истории КХЛ, забросив 10 шайб в ворота друг-друга.

Матч прошёл накануне в Москве. Череповчане очень быстро открыли счёт, уже на третьей минуте. Александр Жабреев, Никита Рожков и Дмитрий Моисеев выкатились втроём против вратаря "красно-белых", последний отправил шайбу в ворота. На старте второго периода москвичи забили два быстрых гола и вышли вперёд, но в середине матча Кирилл Пилипенко с "пятачка" забросил шайбу и сравнял счёт. Правда равенство на табло держалось не долго, уже через минуту хозяева вновь вышли вперёд.

Уже на старте третьего периода на табло ДС «Мегаспорт» горели цифры 2:5. После чего тренерский штаб «Северстали» пошёл на замену вратаря. Вместо Дмитрия Шугаева вышел Константин Шостак. Череповчанам ещё дважды удалось огорчить Андрея Кореева, в большинстве это сделал Дмитрий Моисеев, оформивший дубль в матче и Руслан Абросимов. Между этим был гол "спартаковца" Ивана Морозова, который отправил шайбу в пустые ворота. Итог матча 6:4 в пользу «Спартака».

«Мы начали достаточно неплохо, но несколько удалений подряд сбили ритм. На фоне усталости допустили несколько ошибок и это повлияло на результат. Ребята играли до конца, была возможность выиграть этот матч, вытащить его. Для нашей молодой команды это хороший урок. Проведём анализ», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут завтра. Соперником «Северстали» будет нижнекамский «Нефтехимик».