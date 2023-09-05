Абоненты «Ростелекома» на Вологодчине могут получить тысячу бонусов 

Бонусы можно конвертировать в рубли

Абоненты «Ростелекома» в Вологодской области могут принять участие в сентябрьской акции*. Каждый сотый подключившийся к бонусной программе клиент получит дополнительную тысячу баллов. Потратить вознаграждение можно на оплату услуг связи и на предложения партнеров компании. Первый счастливчик уже определен, им стал абонент «Ростелекома» из Вологодского муниципального округа Александр Рыжков

- Сначала я получил 200 баллов после того, как активировал “Бонусную программу” в личном кабинете. Спустя несколько дней пришло СМС-сообщение о том, что мне будет зачислена еще тысяча бонусов в рамках сентябрьской акции. Повезло быть сотым. Список партнеров программы уже посмотрел, впереди отпуск — сэкономлю, - рассказал Александр Рыжков.

- Бонусная программа — это классический кешбэк-сервис. Участники получают баллы за оплату услуг, подключение автоплатежа, заполнение данных профиля в личном кабинете, в качестве подарка ко дню рождения. Активировать бонусную программу абоненты могут в приложении “Мой Ростелеком”. Для этого потребуется лишь несколько кликов. Сервис разработан с учетом интересов наших клиентов. Особый фокус в развитии бонусной программы — это её интеграция с экосистемой наших продуктов, - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

По данным «Ростелекома», вологжане чаще всего используют бонусы при оплате услуг связи и образовательных курсов, при покупке украшений, а также в интернет-магазинах партнеров. Растет спрос на конвертацию баллов в кино и сериалы в видеосервисе Wink. Такая динамика наблюдается последние несколько месяцев.

Акция, в рамках которой каждый сотый абонент, активировавший программу, получит дополнительную тысячу бонусов, продлится до конца сентября.

*Информацию об организаторе акции, сроке, месте и порядке проведения можно уточнить по тел. 8-800-100-00-80.

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