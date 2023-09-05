Череповец вошел в тройку лидеров среди городов с самым комфортным общественным транспортом

[ Общество ]

Южно-Сахалинск, Череповец и Одинцово лидируют в рейтинге городов с самым комфортным общественным транспортом. Сообщил мэр Череповца Вадим Германов. 

В городах-лидерах работой общественного транспорта довольны от 70 до 78% жителей. Исследование проводилось ВЭБ.РФ в рамках «Индекса качества жизни».

Вадим Германов считает, что на комфортабельность общественного транспорта повлияло то, что в Череповце сохранили муниципальную автоколонну, не разобрали трамвайные пути и не позволили выйти маршруткам на улицы города.

"В Череповце не было дикого передела маршрутов, частные и муниципальные перевозчики работают по единым правилам и тарифам. Новые условия работы практически ежедневно бросают вызов нашим транспортникам. Цены на топливо заправки переписывают чуть ли не ежедневно, а стоимость запчастей неуклонно рвется вверх. При этом стоимость проезда в общественном транспорте остается на среднероссийском уровне", - говорит Вадим Германов. 

Теги: общественный транспорт автобусы рейтинги
 

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