Череповец вошел в тройку лидеров среди городов с самым комфортным общественным транспортом

Южно-Сахалинск, Череповец и Одинцово лидируют в рейтинге городов с самым комфортным общественным транспортом. Сообщил мэр Череповца Вадим Германов.



В городах-лидерах работой общественного транспорта довольны от 70 до 78% жителей. Исследование проводилось ВЭБ.РФ в рамках «Индекса качества жизни».

Вадим Германов считает, что на комфортабельность общественного транспорта повлияло то, что в Череповце сохранили муниципальную автоколонну, не разобрали трамвайные пути и не позволили выйти маршруткам на улицы города.