В Никольске ночью снесли стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине

В Никольске ночью был снесен стихийный мемориал в память Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые погибли в конце августа в авиакатастрофе.

Создателем импровизированного объекта был один из местных жителей, он и сообщил о ликвидации мемориала неизвестными.

"Постоял бы до 40-го дня, и убрали бы. А тут через пару дней снесли", - сказал никольчанин, который требует найти злоумышленников

Ранее NewsVo писал, что 23 июня этого года Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тысяч человек идут "разбираться". Он заявил, что ЧВК "Вагнер" взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. Также он встретился с замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым замначальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым.

ФСБ возбудила уголовное дело и призвала ЧВК задержать Евгения Пригожина.

Вечером 24 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию". ЧВК была переброшена в Беларусь.

23 августа в Тверской области упал самолет Embraer-135 (EBM-135BJ), на борту которого находились Евгений Пригожин, командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и другие участники ЧВК. Все они погибли.