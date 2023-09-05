Пятеро музыкантов из разных городов России записали "Звук Вологды"

Пять музыкантов из Вологды, Сочи, Владимира, Череповца и Санкт-Петербурга в течение трех дней посетили знаковые места областной столицы и записали звук города.

Музыканты записали звуки колокола, часового механизма, станков подшипникового завода, мест в районе Каменного моста и строящегося Некрасовского моста, на улице Поэта Романова, у Музея кружева, в Семенково.

«Выбрали партитуру в виде вологодского кружева, пересмотрели много разных вариантов. Нашли кружево Птицы счастья, разобрали на элементы и превратили это в некий план действий. Музыка звучит экспериментально. Вологда нам помогла в плане того, какие узнаваемые ассоциации в ней есть. В целом это звучит как странный прогрессивный шумовой дарк-эмбиент», – рассказал музыкант Илья Чертков.

Музыканты относят итоговое произведение к жанрам musique concrеte, пространственной музыке, перформансу и стилю дроун. Получившийся эксперимент высоко оценили зрители, среди которых были и профессиональные музыканты, которые посетили концерт экспериментальной лаборатории «Звук Вологды».

«Большое спасибо музыкантам за творческий проект. С большим уважением отношусь к экспериментам в музыке. У нас любые мелодические варианты просятся в форму, эксперимент получился таким, каким и должен был быть. Единственный момент – звуки, собранные в Вологде, при переносе музыки в любой другой город могут восприниматься по-другому, как звуки Владимира, например», – отметил художественный руководитель оркестра «Перезвоны» Александр Султаншин.

В планах лаборатории проведение фестиваля экспериментальной музыки, а также создание партитур, характеризующих другие города. Вологда стала первой в списке.

Сама партитура как первая в проекте уже стала историей. Поэтому ее предложили передать Вологодскому Музею кружева.

