Семинар «Эффективное участие в международных выставках» состоится в Вологде

[ Общество ]

Центр «Мой бизнес» Вологодской области приглашает предпринимателей на бесплатный практический семинар

Мероприятие пройдет 12 сентября с 10:00 до 14:30 в здании областной картинной галереи по адресу г. Вологда, ул. Мира, д. 34, 4-ый этаж.

Спикером мероприятия будет Николай Карасев, генеральный директор Агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект», автор книги «ЭКСПОЛОГИЯ. Как эффективно участвовать в выставках».

На семинаре расскажут о том, как добиваться на выставках максимальных результатов, а также ответят на вопросы:
•    Как избежать распространённых ошибок при подготовке к выставке?
•    Как спрогнозировать и оценить эффективность участия?
•    Как сэкономить средства компании?
•    Как правильно оформить стенд?
•    Как превратить посетителей выставки в клиентов?

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.

Обучение пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом РФ.

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Теги: семинары мой бизнес
 

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