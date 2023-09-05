О пиявках и иноземных моллюсках Содемы расскажут на публичной лекции в Вологде

[ Культура ]

Старший преподаватель кафедры биологии и химии Вологодского госуниверситета Андрей Чхобадзе выступит с лекцией «Природа реки Содема – неизвестное об известном».

Лекцию можно послушать 7 сентября на площадке выставки «Малая река большого города», которая работает в отделе природы Вологодского музея-заповедника. Начало – в 15.00. 

Выставка «Малая река большого города» знакомит посетителей с рекой Содемой (Золотухой), которая на протяжении столетий является градоформирующей осью центральной части Вологды. 

Андрей Чхобадзе расскажет какие виды рыб жили в Содеме в XVII–XVIII веках и почему их не вернуть назад, даже если очистить реку, какие виды пиявок живут в Содеме и почему их не надо бояться, какие необычные иноземные моллюски появились на берегах Содемы и что произойдет с биоразнообразием, если в долину реки вселится борщевик Сосновского?

Справки по телефону: 8 (8172) 72-99-82.

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Теги: реки лекции
 

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