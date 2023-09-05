В Грязовецком округе 17-летний водитель пытался скрыться от полицейских

[ Происшествия ]

В Грязовецком округе полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль 17-летнего нарушителя ПДД.

Сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2107, который двигался в сторону деревни Панфилово.

«У машины были заметны технические неисправности. Отсутствовал задний бампер, не работали задние габаритные огни, подсветка заднего государственного знака, а на передние боковые стекла нанесены дополнительные материалы ограничивающие обзорность с места водителя», -сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот попытался скрыться. Уходя от погони, он неоднократно создавал аварийные ситуации. На предупреждение о применении табельного оружия нарушитель также не отреагировал.

«Сотрудник полиции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колесам машины. Остановившись, водитель и трое пассажиров попытались скрыться», - также говорится в сообщении пресс-службы областного УМВД.

Полицейские задержали всех сбежавших. На водителя – жителя Вологодского округа - составили административные протоколы по шести статьям КоАП РФ.

Теги: подросток водитель погоня стрельба задержание
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области
 

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