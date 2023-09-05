Бывшая руководительница «Фонда ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» осуждена за растрату

Вологодским городским судом вынесен приговор в отношении бывшей руководительницы микрокредитной компании Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства». Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Вологжанка была назначена исполнительным директором организации и как руководитель должна была обеспечивать целевое использование средств организации.

В 2021 году подсудимая единолично решила продать автомобиль организации, который был вверен ей в силу занимаемой должности. Служебный автомобиль Toyota RAV4 приглянулся подсудимой как подарок на свадьбу сыну. Женщина заключила сделку купли-продажи с матерью своей будущей невестки на 100 000 рублей.

Согласно заключению автотехнической судебной экспертизы фактическая (рыночная) стоимость автомобиля марки Toyota модели RAV4 составляла 1 195 000 рублей.

Преступление была раскрыто благодаря работе сотрудников УФСБ России по Вологодской области.

Подсудимая вину признала и возместила причиненный преступлением имущественный ущерб, перевела на счет организации 1 200 000 рублей.

Суд признал женщину виновной и с применением положений ст.73 УК РФ назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно с испытательным сроком на тот же период.

Также суд принял решение в возврате автомобиля Toyota RAV4 по принадлежности микрокредитной компании Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства».

Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.