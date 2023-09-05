Жительницу Вожеги оштрафовали за оскорбление знакомого в соцсети

В Вожеге суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за оскорбление знакомого в соцсети.

Установлено, что в мае 2023 года женщина разместила на своей странице в социальной сети запись, которая содержала различные оскорбления, выраженные в неприличной форме, в адрес потерпевшего. Узнав об этом, мужчина воспринял её слова как унижение его чести и достоинства и обратился в прокуратуру. Проведя проверку, ведомство возбудило дело об административном правонарушении.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.