Жительницу Вожеги оштрафовали за оскорбление знакомого в соцсети

[ Общество ]

В Вожеге суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за оскорбление знакомого в соцсети.

Установлено, что в мае 2023 года женщина разместила на своей странице в социальной сети запись, которая содержала различные оскорбления, выраженные в неприличной форме, в адрес потерпевшего. Узнав об этом, мужчина воспринял её слова как унижение его чести и достоинства и обратился в прокуратуру. Проведя проверку, ведомство возбудило дело об административном правонарушении.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Теги: оскорбление соцсети суд штраф
 

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