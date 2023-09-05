В Череповецком районе машина скорой помощи загорелась на ходу

[ Происшествия ]

В Череповецком районе автомобиль скорой помощи загорелся на ходу, сообщил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников на своей странице в соцсети.

Инцидент произошёл на 125 километре трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога», на развязке возле посёлка Тоншалово 4 сентября в 23:45. Автомобиль ехал с вызова и в момент возгорания внутри находились два фельдшера и водитель. Они успели покинуть машину и спасти часть оборудования. Авто сгорело полностью. Причину пожара установит экспертиза.

«Отмечу, что автомобиль находится у Череповецкой СМП на условиях аутсорсинга. Вместо него выдан другой автомобиль», - говорится в сообщении Алексея Плотникова.

Теги: пожар в машине загорелся автомобиль скорая помощь
фото со страницы Алексея Плотникова в соцсети
 

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