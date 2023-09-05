47% россиян считают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о законодательной инициативе ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности.

Отмечается, что репродуктивное поведение населения – сложная, дискуссионная тема, затрагивающая и этические, и правовые, и экономические вопросы. На сегодняшний день 47% жителей России считают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов. Год назад так думали около трети жителей РФ - 36%. Против участия государства в решении таких вопросов сегодня выступают 39%, а в прошлом году так думал 51% россиян.

«Чаще других поддерживают государственное регулирование абортов мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%), жители села (63%), жители Северо-Кавказского (65%) и Дальневосточного (57%) федеральных округов. Чаще других определенно против государственного регулирования абортов выступают женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители обеих столиц (49%), активные потребители пользователи сети интернет (46%), а также те, у кого нет детей (48%)», - говорится в сообщении ВЦИОМ.

До конца года Минздрав России планирует ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета. Задача инициативы в более тщательном контроле над оборотом препаратов для прерывания беременности. Также инициатива направлена на то, чтобы медикаментозные аборты выполнялись строго под наблюдением врачей, а каждая женщина получила доабортное консультирование. Как показал опрос, большая часть жителей РФ отнеслись к инициативе Минздрава скептически — 55% не поддерживают предложение ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности, а каждый третий (35%) — поддерживает.

Основной предмет несогласия между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава, — столкновение личных и государственных интересов: сторонники ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности ссылаются на то, что нужно улучшать демографию, а их оппоненты говорят о свободе личного выбора и невмешательстве государства в вопросы прерывания беременности.