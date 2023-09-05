Ремонт улицы Герцена в Вологде завершен на 98%

В Вологде завершается ремонт улицы Герцена, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы, выполняемые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), проходят на участке от дома №124 по улице Герцена до Мира, 36. Их стоимость составляет около 200 миллионов рублей, а подрядчиком выступает компания «Магистраль». Ремонт начался в июле 2023 года и сейчас рабочим остается завершить благоустройство газонов и обустройство тротуаров на ряде участков. Планируется закончить работы в течение недели.

«Благодаря поддержке губернатора Олега Кувшинникова Вологда участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. Всего с начала действия дорожного нацпроекта в городе отремонтировали около 60 км дорог. Напомню, что в 2023 году мы ремонтируем участки восьми улиц, и улица Герцена – один из самых масштабных объектов. Здесь мы не просто заменили 45 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установили 4,5 тыс. погонных метров нового бордюрного камня, но и сделали эту дорогу безопасной. К примеру, появились островки безопасности на перекрестке улиц Герцена и Марии Ульяновой. Также мы продлили тротуар в районе пересечения улицы Герцена с Рабочей, где раньше часто разворачивались водители. Это позволит навести порядок с точки зрения соблюдения правил дорожного движения. Также отмечу, что разметка на улице Герцена нанесена термопластиком, он более износостойкий, чем обычная краска. Уверен, что жители города оценят современную комфортную улицу, которая соединяет центр города с разными микрорайонами», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В августе остановка «ул. Рабочая» была перенесена от дома № 121 по улице Герцена к дому № 119, где оборудовали специальный остановочный карман. Таким образом, автобусы не будут мешать движению другого транспорта, что увеличит пропускную способность дороги.

Кроме того, перед ремонтом улицы проведена замена ветхих участков инженерных сетей. Отмечается, что такой подход используется все последние годы при обновлении дорог. В частности, на улице Герцена выполнялись работы на участках теплотрассы, строилась ливневая канализация, переустраивалась канализация.

«При проезде с улицы Герцена в сторону Конева у тоннеля всегда образовывалась большая лужа после выпадения осадков. Эту проблему удалось решить: установили два дождеприемных колодца, врезав их в ливневку. Думаю, что в последующем проблем с подтоплением участка дороги у тоннеля быть не должно. Будем тщательно следить за этим», – отметил начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Сейчас в Вологде в рамках нацпроекта идет ремонт улиц Ярославской, Энгельса, Герцена, Щетинина, Кирова, Болонина и двух участков Окружного шоссе. Работы на всех объектах находятся в финальной стадии. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено около 700 миллионов рублей. А в сентябре начнется ремонт улицы Беляева. Ее отремонтируют на участке протяженностью 1,7 км от дома №5 по улице Конева до дома №1 по Московскому шоссе.