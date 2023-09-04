В Череповце пьяная девочка-подросток выпала с балкона четвертого этажа

[ Происшествия ]

В Череповце 15-летняя девочка выпала с балкона четвёртого этажа, сообщает официальный сайт города.

Инцидент произошёл в одном из домов на Московском проспекте 3 сентября около шести часов утра.

«Пострадавшей 15 лет, была в алкогольном состоянии. С различными травмами она госпитализирована в детскую больницу на Командарма Белова», - рассказал cherinfo директор Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков.

Аналогичный случай произошёл 4 сентября около двух часов ночи: на Сталеваров, 78 с балкона второго этажа выпал 37-летний мужчина. С травмами его доставили в областную больницу.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

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