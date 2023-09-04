В Череповце 18-летнего хакера будут судить за продажу незаконно добытых личных данных интернет-пользователей

В Череповце прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

По версии следствия, в сентябре 2022 года молодой человек, которому тогда было 17 лет, приобрёл у неизвестного архив с вредоносным программным обеспечением. Далее в мессенджере «Telegram» он нашёл несколько человек, для которых он создал другие вредоносные программы. При этом люди не были осведомлены о его преступных намерениях.

«С помощью таких программ данными лицами в последующем осуществлялось заражение других пользователей, в рамках которого выполнялось несанкционированное копирование компьютерной информации», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Полученные незаконным способом личные данные потерпевших злоумышленник продавал, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

Уголовное дело готовится к передаче в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.