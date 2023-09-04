Вологодским контрактникам пришлось обратиться к депутату, чтобы добиться положенных выплат

Вологодским контрактникам пришлось обращаться к депутату, чтобы добиться положенных выплат. О ситуации написал депутат Законодательного Собрания Вологодской области Игорь Катухин.

"В социальных сетях в середине августа ко мне обратилась Надежда с просьбой помочь контрактникам получить выплаты, которые они ждут с 17 мая 2023 года. И вот вчера от Надежды пришло письмо, которым я не могу не поделиться с вами", - говорит Игорь Катухин.

В письме Надежды, которая обратилась к Игорю Катухину говорится, что выплаты десяти контрактникам Вологодской области произведены: