Вологодским контрактникам пришлось обратиться к депутату, чтобы добиться положенных выплат

Вологодским контрактникам пришлось обращаться к депутату, чтобы добиться положенных выплат. О ситуации написал депутат Законодательного Собрания Вологодской области Игорь Катухин.
"В социальных сетях в середине августа ко мне обратилась Надежда с просьбой помочь контрактникам получить выплаты, которые они ждут с 17 мая 2023 года. И вот вчера от Надежды пришло письмо, которым я не могу не поделиться с вами", - говорит Игорь Катухин.
В письме Надежды, которая обратилась к Игорю Катухину говорится, что выплаты десяти контрактникам Вологодской области произведены:
"Всем или нет не знаю, но надеюсь, что всем. Сообщила сестра моего племянника. Связи с моим племянником нет 4 дня. Благодарю Вас за отклик на мое сообщение. Особую благодарность хочу выразить и/о начальнику пункта сбора (военкомат) -лейтенанту Владимиру Александровичу, за его понимание и человечность. Без его участия ничего бы не получилось".