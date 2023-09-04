Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры отказывалось брать в управление вологодский храм из-за недостатка средств

Церковь 18 века постройки перейдет в ведение федерального учреждения культуры в целях восстановления и сохранения. Правда, этого решения пришлось добиваться через суд.

Распоряжением Росимущества в апреле 2022 года федеральному учреждению культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» был передан в оперативное управление находящийся под государственный охраной объект культурного наследия – здание Церкви Покрова на Пучке, 1781 года постройки. Церковь находится в Вологодском районе.

"Агентство со ссылкой на неполучение его согласия и согласия Министерства культуры на передачу храма, а также отсутствие средств на его восстановление, уклонялось от принятия здания в свое ведение, обжаловало в суде распоряжение Росимущества, а также отказалось от подписания акта приема-передачи объекта. В связи с этим территориальное управление Роимущества обратилось в суд с заявлением о возложении на Агентство обязанности подписать акт приема-передачи имущества", - сообщают в 14-м апелляционном арбитражном суде.

Суд удовлетворил заявление Росимущества, так как распоряжение о передаче здания храма, являющегося федеральным имуществом, в оперативное управление Агентства признано законным и обоснованным. Кроме того закрепление за Агентством права оперативного управления объектом культурного наследия не требует чьего-либо согласия, кроме волеизъявления собственника этого объекта (Российской Федерацией), который выделяет для таких целей средства федерального бюджета.

В суде также отметили, что агентство учреждено специально для осуществления функций по сохранению и использованию объектов культурного наследия, поэтому оно обязано путем подписания акта-приема передачи принять переданное ему в установленном порядке имущество и выполнять в отношении его охранные обязательства.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.

Церковь Покрова на Пучке - один из трёх объектов культурного наследия федерального значения в Вологодском районе. Помимо церкви, таковыми являются архитектурно-этнографический музей Семёнково и дом-музей Можайского.

Церковь находится в деревне Покровское, на берегу небольшой реки Пучки, впадающей в Кубенское озеро.

Кирпичная двухэтажная церковь 1781 года постройки отличается крайне сдержанным декором. Основной объём завершается пятиглавием, от которого уцелела одна из малых глав. С востока примыкают двухэтажная пятигранная и одноэтажная полуциркулярная алтарные апсиды.Трехъярусная колокольня построена по образцу церкви Варлаама Хутынского в Вологде.

В 30-е годы церковь была закрыта, какое-то время использовалась под зерносклад. В 90-е находилась в аварийном состоянии, часть сводов рухнула. В конце 2000-х начаты восстановительные работы.