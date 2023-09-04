Кирилло-Белозерский музей-заповедник презентовал в Московской области уникальные экспонаты петровской эпохи

Межрегиональный исторический проект «Духовные оплоты Петра I» представили в Сергиево-Посадском музее-заповеднике.

Проект создан Кирилло-Белозерским музеем-заповедником совместно с Соловецким и Сергиево-Посадским музеями-заповедниками при поддержке музея-заповедника «Петергоф» в рамках Ассамблеи петровских музеев России и федерального проекта «Россия, помнящая Петра»,

Выставка рассказывает об истории Кирилло-Белозерской и Соловецкой обителей, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также о поддержке грандиозных проектов царя-реформатора Петра Алексеевича Романова крупнейшими монастырями.

Уникальные экспонаты из коллекции трех крупнейших музеев России рассказывают о роли и значении монастырей в жизни российского императора Петра Великого, раскрывают зрителям духовную сторону жизни императора.

«Известно, что Троице-Сергиев монастырь уже на первом этапе петровских преобразований, начавшихся с армии и флота, оказывал поддержку царю в их осуществлении. За монастырский счет были построены и снаряжены военные корабли и галеры. Троицкие ремесленники из покупного железа и леса изготавливали военные принадлежности для артиллерии. Кроме того, значимой была и финансовая помощь – самый богатый монастырь России был и самым крупным кредитором русских монархов, – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Кирилло-Белозерский монастырь, сохраняя важную функцию духовного центра, на новом этапе российской истории внес значительный вклад в военно-экономическое развитие страны. Хранившееся в обители пригодное стрелковое оружие и пушки передавались на пополнение снаряжения русской армии, а устаревшее оружие и значительная часть медной посуды и четвертая часть монастырских колоколов (6,5 тонн) были переданы для выплавки пушек и мортир. Монастырь ежегодно посылал значительное количество людей, лошадей, хлебных запасов на театры военных действий, строительство новых городов, крепостей и кораблей флота. Монастырские люди участвовали и в строительстве Санкт-Петербурга, и в создании флота, и воевали со Швецией. В Соловецком монастыре от настоятеля обители архимандрита Фирса Петр I получил благословение на судьбоносный для России военный поход против шведов в устье реки Невы».

«Выставка «Духовные оплоты Петра I» даёт возможность увидеть предметы допетровской эпохи из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника – отреставрированную серебряную ладаницу 1609 года, икону «Кирилл Белозерский и Сергий Радонежский» XVII века, Жалованную грамоту царя Алексея Михайловича архимандриту Кирилло-Белозерского монастыря Никите с братией 1675 года, а также памятники, связанные не только с эпохой Петра Великого, но и лично с ним – например, герб Российской империи 1722 года, который был изготовлен специально к приезду Петра Алексеевича в Кирилло-Белозерский монастырь; книги – рукопись «Отписка вологодского посадского человека Сергея Филиппова великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу» от 6 июля 1708 года; а также «Евангелие учительное воскресное» 1697 года», – рассказывает куратор выставки, заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Алексей Смирнов.

Выставка представлена в новом, непривычном для гостей формате, где главная роль отводится вспомогательным материалам, лайт-боксам.

«Духовные оплоты Петра I» уже увидели посетители Соловецкого музея-заповедника, а с первого и до 24 сентября она доступна жителям и гостям Сергиева Посада.