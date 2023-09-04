Житель Череповца спас четырехлетнего мальчика, который вышел на карниз пятого этажа

В Череповце четырехлетний мальчик вышел на карниз на пятом этаже. Не дал ему упасть сосед, который выломал дверь в квартиру, чтобы снять ребенка с карниза.

Происшествие случилось 1 сентября в 14:38 на Сталеваров, 78. Четырехлетний мальчик стоял на карнизе окна на пятом этаже. Его заметили прохожие, которые кричали мальчику уходить с окна, но тот не уходил. Также мальчика увидел мужчина из соседней квартиры.