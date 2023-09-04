Первосентябрьские букеты обошлись родителям дороже на 11%, чем в прошлом году

В России средняя стоимость букета к 1 сентября выросла на 11% за год. Сообщают "Известия".



Средняя стоимость букета в преддверии 1 сентября в текущем году составила 2830 рублей, что на 11% выше цен прошлого года (данные за 30–31 августа). Такие данные получены в ходе совместного исследования российской образовательной компании MAXIMUM Education и маркетплейса Flowwow.

Авторские композиции и монобукеты обошлись родителям школьников в среднем в 2960 и 2680 рублей соответственно. Обе категории подорожали на 13% с августа 2022 года. При этом родители не отказываются от идеи дарить букеты учителям 1 сентября. 62% россиян поддержали традицию.

По данным MAXIMUM Education, 16% россиян признались, что вообще не дарят подарки учителям к 1 сентября, а 26% делают это не каждый раз

Почти половина опрошенных россиян (44%) тратят на подарок учителю не более 1000 рублей, 28% тратят от 1000 до 1500 рублей. Оставшаяся часть тратит 1500 рублей и более. Среди всех трат к 1 сентября расходы на подарки учителям расположились на третьем месте. Больше всего, по отзывам родителей, они тратят на школьную форму или новую одежду для школьника. Канцтовары на втором месте, четвертое место заняли товары для спорта или хобби школьника.