В Вологде мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения

В Вологде 43-летний мужчина погиб при пожаре в собственной квартире.

Сообщение о возгорании в доме №19 на улице Ильюшина поступило 3 сентября в 20:30. Загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже здания. К моменту прибытия пожарных 35 жильцов дома эвакуировались сами. Ещё 15 человек, включая одного ребёнка, были выведены на улицу звеном газодымозащитной службы.

Дверь в квартиру, где произошёл пожар, пришлось вскрывать. Мужчина был без сознания. Спасатели пытались оказать ему первую помощь, но пострадавший скончался: прибывшие на место медики констатировали его смерть.

«Очаг возгорания находился в жилой комнате на диване, пламя удалось ликвидировать в считанные минуты. Площадь пожара составила 12 квадратных метров», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Наиболее вероятная причина трагедии – неосторожность при курении со стороны погибшего.