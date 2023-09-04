В Вологде открылась школа для родителей недоношенных детей

В Перинатальном центре в Вологде открыли школу для родителей недоношенных детей.

Школа призвана поддержать мам и пап, научить их правильно ухаживать за новорожденным, помочь им подготовиться к выписке.

Занятия в Школе будут проводить специалисты Перинатального Центра. Первое занятие в школе уже прошло. Его провел заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергей Маккоев по теме "Неотложная помощь на дому при апноэ новорожденных". Мамы научились делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких до приезда скорой медицинской помощи.

Первый урок школы прошел с участием координатора благотворительного фонда помощи недоношенным детям "Право на чудо" Юлии Ермолаевой. Именно фонд инициировал открытие подобных школ по всей стране.