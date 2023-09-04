С 1 октября в России вырастут зарплаты силовиков, военных и сотрудников органов власти

С 1 октября 2023 года оклады военных, силовиков и сотрудников иных органов власти вырастут на 10,5 процента.

В постановлении правительства закреплено, что при повышении окладов их размеры надо округлять до целого рубля в большую сторону. Отдельно отмечено, что рост выплат коснется также пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков, размер которых определяет МВД России.

В сентябре 2022 года правительство утвердило повышение месячных окладов сотрудников МВД. Тогда у полицейских, сотрудников системы ФСИН, таможенников ежемесячные доходы выросли на 4%.



В октябре того же года оклады военных и силовиков были увеличены на 5% с ожидаемым повышением до 10,5% в 2023 году.