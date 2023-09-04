В Вологде началась реставрация храма Иоанна Предтечи в Рощенье

В Вологде начались реставрационные работы в храме Иоанна Предтечи в Рощенье. Работы ведет бригада «Образ Севера» под руководством художника-реставратора высшей категории Ольги Соколовой.

Церковь была заложена в 1710 году на месте сгоревшей деревянной. В 1717 году храм расписали ярославские мастера. Фрески этой церкви художник и реставратор Игорь Грабарь относил к лучшим образцам фресковой живописи XVIII века. На них изображены эпизоды из жизни Иоанна Предтечи, отдельные сцены из «Песни песней». На одной из фресок все верующие изображены в виде свечей. Сейчас состояние настенной живописи оценивается как аварийное. Из-за повышенной влажности на стенах образуется плесень, краска облупилась.

«Работа достаточно сложная и трудоемкая, требует особой осторожности с шелушащимся красочным слоем, терпения и профессионального мастерства при укреплении тонкой штукатурки, значительно отставшей от кладки. Мы делаем первые шаги в сохранении фресок храма после долгого отсутствия реставрации», — отметила Ольга Соколова.

Предварительную работу — убрать лишнюю влагу, сделать полы с подогревом, — реставраторы намерены завершить до наступления первых холодов.