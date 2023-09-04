Вологодское "Динамо" извинилось перед болельщиками за плохой результат игры

«Динамовцы, нам очень стыдно за этот результат. Мы виноваты перед вами, нашими дорогими и верными болельщиками», - написало в своих соц.сетях вологодское «Динамо» после матча 7-го тура LEON — Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б», против ФК «Иркутск», который завершился со счётом 0:1.

Единственный мяч гости забили на 51-й минуте. Шанс отыграться у "бело-голубых" был во втором тайме. Но сначала пенальти не забил Кирилл Корепеов. А затем, уже в компенсированное время, с 11-метровой отметки смазал Владимир Парняков, пробив выше ворот. Счёт не изменился. "Динамовцы" потерпели уже третье поражение подряд, а с учётом игры против «Знамени Труда», который завершился 0:0, не могут выиграть четвертый матч кряду.

«Очень обидное поражение, потому что в целом игра удалась. Первый тайм очень сильно сыграли, получалось так очень, да. Были ошибки, которые в перерыве тренерский штаб донес команде. И выходили из обороны, из под прессинга, и между линиями находили игроков. Хорошие атаки были, разные атаки были очень опасны... Второй тайм тоже все видели, под прекрасную поддержку болельщиков... Пропустили гол, там не очень правильно на него среагировали, но, заработали игрой, правильной такой, агрессивной, наглой игрой в атаке два пенальти, не забили. Конечно случай уникальный, когда в одной игре два пенальти не забивают, но и без этих пенальти было моментов крайне достаточно чтобы забивать. По этому в целом обидное поражение, потому что качество игры было на высоком уровне», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "бело-голубых" Сергей Свечкарь.

«Динамо» Вологда с 10-ю очками опустилась на 7-ю строчку турнирной таблице Группы 2. В следующем туре вологжане сыграют против «Зенита 2». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге, 9 сентября.