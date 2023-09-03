Фонтан у здания ЦУМа в Вологде запустили в первый раз

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов поделился в соцсети кадрами с технического запуска фонтана, который возводится у здания универмага на улице Благовещенской.

- Как гласит мудрость, бесконечно долго можно смотреть на воду. А если это новый свето-музыкальный фонтан, то ещё и с удовольствием. Совсем скоро насладиться видом обновленной площади у ЦУМа смогут все вологжане. А пока технический запуск фонтана подтвердил народную мудрость, - рассуждает Воропанов.

Как сообщает сайт городской администрации, фонтан будет состоять из 98 струй, двух водопадов и босоногой зоны с уровнем воды до 10 см. Предусмотрен динамический и шоу-режим с подсветкой и музыкой. Из бюджета на возведение фонтана было потрачено более 140 млн рублей. Официальное открытие планируется в начале сентября. 

 

 

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