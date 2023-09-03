Лыжник Денис Спицов занял третье место на легкоатлетическом марафоне

[ Спорт ]

Денис Спицов занял 3 место на легкоатлетическом марафоне, который прошёл накануне в Перми.

Уроженец Вожеги бежал в команде лыжников, "Олимпийских чемпионов", вместе с Александром Легковым, Вероникой Степановой и Савелием Коростелевым. Спортсмены бежали эстафету 4x10550 метров.

"Олимпийские чемпионы" в итоге заняли третье место, с результатом 2:19:52. Всего лишь минуту они уступили победителю, команде "ЛАПКа". Второе место заняла сборная команда Федерации легкой атлетики Пермского края.

Отметим, что Денис Спицов свою часть дистанции преодолел за 33 мин. 40 сек. Это лучший показатель в команде "лыжников".

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