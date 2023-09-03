Череповецкая «Северсталь» с победы стартовала в Чемпионате КХЛ

Накануне «Северсталь» принимала ХК «Сочи». Череповчане начали матч активней, но пропустили первыми и ушли на первый перерыв, уступая в счёте - 0:1. Во втором и третьем периодах "жёлто-чёрные" забили по три гола. Дублем отметился Кирилл Пилипенко, а Адам Лишка забросил шайбу уже в пустые ворота. Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин отдали по две голевые передачи, итог матча - 6:3 в пользу команды Андрея Козырева.



«Хочу поблагодарить от лица команды наших болельщиков за поддержку, за аншлаг, за атмосферу, которую они нам подарили сегодня. Думаю, что мы в ответ порадовали их своей игрой. Очень важная для нас победа в первом матче. Двигаемся дальше. И первый (период - прим.) у нас получился интересным. И второй, и третий. Здорово играл вратарь команды соперника. Оставлял «Сочи» в игре. Мы создали много моментов, однако он останавливал эти шайбы. В конечном итоге мы подобрали к нему ключи», сказал на послематчевой пресс-конференции новый главный тренер «Северстали» А. Козырев, который, напомним, возглавил команду этим летом.

Чемпионат КХЛ сезона 2023/24 стартовал. Только в Регулярном чемпионате каждая команда проведёт рекордное количество игр, по 68. Следующий матч «Северсталь» проведёт в понедельник, 4 сентября. В Москве сыграют против «Спартака». Домой же "сталевары" вернутся в середине сентября, и 13 числа вновь сыграют против ХК «Сочи». Примечательно, с сочинцами череповчанам в сентябре предстоит сыграть трижды: два раза дома и один - в гостях.