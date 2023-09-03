На трассе Вологда-Медвежьегорск УАЗ врезался в фуру и загорелся

[ Происшествия ]

Авария с участием трех транспортных средств произошла вечером 2 сентября на 104 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, водитель УАЗа "Патриот" обгонял трактор и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой "Даф". После машины загорелись.

- УАЗ выгорел полностью, у фуры повреждены кабина и часть полуприцепа.Пожар ликвидирован. Получили травмы водитель и пассажир УАЗа, мужчина 1988 года рождения, - говорится в сообщении. 

Пассажир был доставлен в больницу. 

Фото пресс-службы областного УМВД
 

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