На трассе Вологда-Медвежьегорск УАЗ врезался в фуру и загорелся

Авария с участием трех транспортных средств произошла вечером 2 сентября на 104 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, водитель УАЗа "Патриот" обгонял трактор и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой "Даф". После машины загорелись.

- УАЗ выгорел полностью, у фуры повреждены кабина и часть полуприцепа.Пожар ликвидирован. Получили травмы водитель и пассажир УАЗа, мужчина 1988 года рождения, - говорится в сообщении.

Пассажир был доставлен в больницу.