«Варварское отношение»: в Оште жители возмущены тем, как идет благоустройство мемориала павшим воинам

В Вытегорском районе жители возмущены действиями подрядчика, занимающегося благоустройством мемориала погибшим при Оштинской обороне. Снимки, на которых территория у скульптуры «Скорбящая мать» выглядит как после нападения вандалов, появились в сети 1 сентября.

Фото со страницы Екатерины Дроздовой в соцсети

Оштинцы рассказывают, что сначала производящая работы фирма вырубила деревья, причем повалили их прямо на могилы.

Фото со страницы Екатерины Дроздовой

«Безобразие! Кому помешали голубые ели в центре села? Они обрамляли братскую могилу и органично вписывались в общую картину памятника. Деревья были здоровые и не представляли опасности. Жители села гордились центральным парком. А теперь что? Почему проект реконструкции не согласован с местными жителями? Благие намерения властей оборачиваются вредительством!» - пишет Ольга Клюнина.

«Боль в сердце, многие десятилетия деревья сажались школьниками, ветеранами и другими оштинцами, в памятные мероприятия, это душа Ошты, недопустимо такое халатно-вандальное отношение, позор организаторам!», - пишет в соцсети Екатерина Дроздова. «Это настоящий вандализм , надругательство над памятью павших воинов , стёрли с лица земли памятный для многих людей парк , голубые ели. В школьные годы стояли в торжественном карауле у памятника .Все торжества и праздники в селе проходили на фоне прекрасного парка. Конечно виновных , как всегда , нет», - возмущается в комментариях на странице главы района Екатерина Лебедева.

2 сентября, как сообщают жители, деревья начали вывозить с территории монумента, оставляя глубокие борозды на могилах.

Глава района Александр Зимин на своей странице в соцсети рассказал, что подрядчика на благоустройство мемориала выбрали в июне 2023 года, работы должны завершиться осенью. На братских могилах планируется установка гранитных памятников, также будет обновлен мемориал «Скорбящая мать». Кроме того, будет выполнено мощение дорожек из тротуарной плитки.

«Однако с началом работ со стороны жителей Ошты стали поступать сигналы о небрежном отношении к мемориалу на стадии строительства. Подрядчик получил предостережение выполнять работы строго по проекту, с уважением относиться к демонтируемым элементам мемориала», - отметил Зимин.

Он также сказал, что в понедельник, 4 сентября, планирует выехать на объект, обсудить все спорные вопросы и проверить, установлен ли стенд с описанием работ и сроком выполнения.

На сайте госзакупок содержится информация, что в июне 2023 года администрация района заключила контракт на благоустройство "Воинского захоронения воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945г.г." в селе Ошта. Стоимость работ - 4,9 млн рублей. Подрядчиком значится "Герасимов А. И."

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Воинский мемориал погибшим при Оштинской обороне расположен в центре села Ошта. 9 мая 1985 года состоялось торжественное открытие (автор скульптуры – ленинградский скульптор и архитектор Э. В. Зарецкий).

Вокруг скульптурной композиции «Скорбящая мать» располагаются 46 гранитных плит с данными о захороненных здесь воинах. Еще 40 плит установлены по обе стороны центральной аллеи.