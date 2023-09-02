Циклон принесет похолодание в Вологодскую область

1 сентября стало самым теплым днем текущей недели в Вологодской области, отмечают синоптики. Днем в некоторых муниципалитетах температура повысилась до +26 градусов. Теплую и преимущественно без осадков погоду обещают и в выходные.
В воскресенье, 3 сентября, кратковременные дожди пройдут местами в западных и центральных районах, на востоке региона преимущественно без осадков.
С 4 сентября в Вологодской области усилится влияние циклона с запада, вероятность кратковременных дождей увеличится, в отдельных районах возможны грозы. Дневная температура воздуха составит +18,+23 градусов.
- В последующие дни (5-6 сентября) прогнозируется прохождение атлантического циклона и связанного с ним холодного фронта, после чего наступит понижение температуры в дневные часы до +15,+20 градусов, - сообщает Вологодский гидрометцентр.