В Вытегре будут судить мать утонувшей в реке 9-летней девочки

[ Происшествия ]

В Вытегорском районе следователи передали в суд уголовное дело о смерти 9-летней девочки во время купания.

Трагедия произошла возле устья реки Андома, впадающей в озеро Онежское. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 39-летняя жительница Вытегры "легкомысленно разрешила купаться дочери в необорудованном для этого месте и в водоеме, дно которого имеет свалы со значительными перепадами глубины". В результате ребенок утонул. Тело девочки обнаружили и извлекли из воды спасатели. 

Дело было возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящий момент следствием собрано достаточно доказательств, материалы переданы в суд. 

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