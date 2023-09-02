В Вытегре будут судить мать утонувшей в реке 9-летней девочки

В Вытегорском районе следователи передали в суд уголовное дело о смерти 9-летней девочки во время купания.

Трагедия произошла возле устья реки Андома, впадающей в озеро Онежское. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 39-летняя жительница Вытегры "легкомысленно разрешила купаться дочери в необорудованном для этого месте и в водоеме, дно которого имеет свалы со значительными перепадами глубины". В результате ребенок утонул. Тело девочки обнаружили и извлекли из воды спасатели.

Дело было возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящий момент следствием собрано достаточно доказательств, материалы переданы в суд.