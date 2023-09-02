Сельскохозяйственный туризм планируют развивать в Вологодской области

[ Экономика ]

Вологодским сельхозпроизводителям рассказали о новых возможностях получения грантов. Речь идет о развитии сельскохозяйственного туризма.

- Это сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей. Данное направление деятельности может стать стабильным источником дохода для небольших хозяйств. Например, фермеры могут заниматься агротуризмом в то время года, когда не сезон урожая, тем самым обеспечивая отдельный поток дохода, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Получателем гранта «Агротуризм» от Минсельхоза может стать сельхозпроизводитель, относящийся к категории «малое» или «микропредприятие». Размер гранта - до 10 млн рублей, в зависимости от того количества средств, которые готов вложить в проект сам фермер. Так, до 3 млн рублей можно получить, если на реализацию проекта будет направлено собственных средств заявителя не менее 10 процентов стоимости проекта, и до 10 млн рублей – если доля собственных средств заявителя будет не менее 25 процентов стоимости проекта.

 

 

Теги: Туризм
 

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