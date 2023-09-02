Софийский собор и колокольня будут открыты в Вологде весь сентябрь

В сентябре Софийский собор и колокольня продолжат принимать посетителей, сообщает Вологодский государственный музей-заповедник.

"С 1 по 17 сентября объекты работают по летнему расписанию, ежедневно с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). С 18 по 30 сентября объекты работают со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00), - отмечают в учреждении.

Правда, собор и колокольня могут быть закрыты при неблагоприятных погодных условиях (дождь, шквалистый ветер).

В случае пасмурной погоды перед посещением лучше уточнить информацию о работе объектов по телефону 8 (8172) 72-25-11.