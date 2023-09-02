«Кванториум» открылся в Вологде на базе центра образования №42

Школьный «Кванториум» открылся 1 сентября на втором этаже образовательного центра №42 в Вологде. Подготовка помещений и закупка оборудования велись в рамках нацпроекта "Образование".

В детском технопарке оборудованы кабинеты физики, биологии, химии, робототехники, зону проектной деятельности, а также хайтек цех и коворкинг. На создание современного образовательного пространства направили более 21 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. На эти деньги приобрели цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, наборы по робототехнике, аналитические весы, 3D-принтеры, ноутбуки и другое оборудование.

«Сейчас развиваются новые направления в области учебного предмета технологии. Надеемся, что у нас получатся увлекательнейшие занятия в рамках этого предмета. В нашем образовательном центре установлены станки по 3D-моделированию, фрезерные станки, есть даже профессиональные. Мы сможем более ярко и интересно проводить уроки, а также организовывать программы внеурочной деятельности, - отметила директор Центра образования №42 Елена Калистратова. - В рамках трудового воспитания ставятся задача не только привить любовь к труду, но и показать современный труд, современную технику, чтобы ребёнок, выходя из школы, знал, с каким оборудованием он будет работать во взрослой жизни».

В первой половине дня в классах «Кванториума» будут проходить практические уроки для учеников образовательного центра №42. После обеда школьники города смогут обучаться здесь по дополнительным программам технической и естественно-научной направленности, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.