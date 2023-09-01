Первую сваю в основание Некрасовского моста забили в Вологде

На правом берегу реки Вологды началось строительство Некрасовского моста. 1 сентября была забита первая свая, сообщает пресс-служба главы региона.

По проекту мост будет построен на основании из 15-метровых свай, общее их количество составит 386. Протяженность будущего моста - 243 метра, переправа будет четырехполосной, с пешеходными тротуарами и электроосвещением. Стоимость работ составит почти 6 млрд рублей. Мост станет элементом малого транспортного кольца в городе.

«Поддержка нашего президента позволила начать работы, и сегодня мы стартуем. За два года мы должны возвести не только мост, мы должны выйти на Белозерский виадук, построить Белозерское шоссе, протянув дорожную магистраль до выезда иг города. После этого мы увидим совсем другую Вологду. Это будет город с новой транспортной логистикой. Наша областная столица не будет задыхаться в пробках, транспорт пойдет в обход центральных улиц. Это просто сказка, о которой мы мечтали и которая начала сбываться», – отметил губернатор Олег Кувшинников.

Надвижка мостового пролета ожидается через год, ориентировочно в сентябре 2024 года. Мост будет выполнен в консервативном стиле, другие искусственные сооружения – эстакада и арочный мост – будут более современными с точки зрения архитектуры, облегченными и надежными, отмечают в пресс-службе.